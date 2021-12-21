Три человека пострадали при столкновении Opel и BMW в Самарской области

В понедельник, 20 декабря, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 10:40 39-летний водитель Opel Astra на 908 км трассы М-5 не выбрал безопасную скорость. Из-за этого автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с BMW под управлением 39-летнего мужчины.
Пострадали три человека. Водителя и 37-летнего пассажира Opel госпитализировали. Водитель BMW сам обратился в больницу.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...