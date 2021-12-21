Три человека пострадали при столкновении Opel и BMW в Самарской области

В понедельник, 20 декабря, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:40 39-летний водитель Opel Astra на 908 км трассы М-5 не выбрал безопасную скорость. Из-за этого автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с BMW под управлением 39-летнего мужчины.

Пострадали три человека. Водителя и 37-летнего пассажира Opel госпитализировали. Водитель BMW сам обратился в больницу.