В Самарской области пострадала женщина, машина которой опрокинулась в кювет

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В понедельник, 20 декабря, в Безенчукском районе Самарской области в ДТП попала 32-летняя женщина, ехавшая за рулем Ford Focus. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области