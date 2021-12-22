Две легковушки и грузовик столкнулись под Самарой

Во вторник, 21 декабря, в Новокуйбышевске произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 9:15 39-летний водитель Lada Granta на 35 км трассы Самара — Волгоград отвлекся, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania под управлением 45-летнего водителя. После этого легковушку отбросило на Volkswagen Caravelle, за рулем которого был 60-летний мужчина.
В аварии пострадал водитель Lada Granta, его госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...