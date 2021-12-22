Две легковушки и грузовик столкнулись под Самарой

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Во вторник, 21 декабря, в Новокуйбышевске произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области