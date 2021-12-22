Водителя и пассажирку "Жигулей" госпитализировали после столкновения с Opel в Самарской области

В Кинель-Черкасском районе Самарской области 21 декабря два человека попали в больницу после ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 16:50 69-летний водитель ВАЗ-21074 двигался со стороны ул. Калинина с. Кинель-Черкассы в направлении трассы Самара — Бугуруслан. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Astra, за рулем которой был 30-летний автомобилист.
В результате водителя и 58-летнюю пассажирку "семерки" госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...