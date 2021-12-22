Водителя и пассажирку "Жигулей" госпитализировали после столкновения с Opel в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Кинель-Черкасском районе Самарской области 21 декабря два человека попали в больницу после ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области