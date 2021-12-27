Подросток сел за руль и сбил пешехода в Самарской области

В воскресенье, 26 декабря, в Отрадном произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:00 16-летний парень, не имеющий водительских прав, ехал на ВАЗ-21103 по ул. Гайдара и в районе дома № 54 сбил 14-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшую доставили в больницу, но госпитализация ей не понадобилась.