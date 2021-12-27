Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с фурой под Самарой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 27 декабря, в Красноярском районе Самарской области столкнулись фура и легковушка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области