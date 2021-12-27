Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с фурой под Самарой

В понедельник, 27 декабря, в Красноярском районе Самарской области столкнулись фура и легковушка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По данным полицейских, около 10:25 на 4 км самарской обводной дороги грузовик с госномером Казахстана столкнулся с легковым автомобилем.
Погибла 42-летняя женщина, находившаяся в легковушке. Еще два человека из той же машины пострадали, в том числе 18-летний парень.
Полицейские работают на месте происшествия.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...