В Самарской области две легковушки столкнулись при сильном боковом ветре

В воскресенье, 26 декабря, в Борском районе Самарской области в условиях снегопада и сильного бокового ветра столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По предварительным данным полицейских, в 14:30 46-летний водитель Lada Granta двигался со стороны с. Богатое в направлении с. Гвардейцы, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2112 под управлением 48-летнего мужчины.

В результате аварии пострадал водитель "двенадцатой". Его увезли на "скорой" в больницу.