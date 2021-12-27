В Самарской области две легковушки столкнулись при сильном боковом ветре

В воскресенье, 26 декабря, в Борском районе Самарской области в условиях снегопада и сильного бокового ветра столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По предварительным данным полицейских, в 14:30 46-летний водитель Lada Granta двигался со стороны с. Богатое в направлении с. Гвардейцы, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2112 под управлением 48-летнего мужчины.
В результате аварии пострадал водитель "двенадцатой". Его увезли на "скорой" в больницу.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...