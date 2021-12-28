В ДТП на ул. Металлистов в Самаре пострадала женщина

В понедельник, 27 декабря, в Кировском районе Самары в ДТП попал 28-летний водитель Lada Kalina. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, в 8:10 он выезжал из двора, не уступил дорогу и напротив дома №21 по ул. Металлистов столкнулся с Маzdа СХ-5 с госномером Омской области (регион 55) под управлением 30-летнего водителя, который ехал по главной дороге.
В результате пострадала 32-летняя пассажирка, ее доставили в больницу,. Но госпитализация не потребовалась.
В пресс-службе регионального ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что полицейские выясняют обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...