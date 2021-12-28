В ДТП на ул. Металлистов в Самаре пострадала женщина

В понедельник, 27 декабря, в Кировском районе Самары в ДТП попал 28-летний водитель Lada Kalina. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, в 8:10 он выезжал из двора, не уступил дорогу и напротив дома №21 по ул. Металлистов столкнулся с Маzdа СХ-5 с госномером Омской области (регион 55) под управлением 30-летнего водителя, который ехал по главной дороге.

В результате пострадала 32-летняя пассажирка, ее доставили в больницу,. Но госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе регионального ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что полицейские выясняют обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД.