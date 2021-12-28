Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Самарской области

Во вторник, 28 декабря, в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По данным полицейских, на 81 километре трассы Самара - Бугуруслан лоб в лоб столкнулись Skoda и Lada Granta.
В результате аварии три человека погибли и двое пострадали. В Lada Granta погибли два человека и один пострадал, а в Skoda один человек погиб и один пострадал.
На месте происшествия работают полицейские. Сотрудники ГИБДД оградили место аварии, помогают освободить проезжую часть, опрашивают очевидцев.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...