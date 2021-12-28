Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Самарской области

Во вторник, 28 декабря, в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полицейских, на 81 километре трассы Самара - Бугуруслан лоб в лоб столкнулись Skoda и Lada Granta.

В результате аварии три человека погибли и двое пострадали. В Lada Granta погибли два человека и один пострадал, а в Skoda один человек погиб и один пострадал.

На месте происшествия работают полицейские. Сотрудники ГИБДД оградили место аварии, помогают освободить проезжую часть, опрашивают очевидцев.