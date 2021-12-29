При столкновении с автобусом рейса "Самара-Суходол" погиб водитель "Нивы"

Во вторник, 28 декабря, в 21:30 на 1011 километре трассы М-5 "Урал" в Сергиевском районе произошло ДТП, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На трассе столкнулись автомобиль Нива и автобус Mаn с водителем и 24 пассажирами в салоне, следовавший по маршруту "Самара-Суходол".

В результате ДТП водитель автомобиля Нива скончался на месте. Из людей, находившихся в автобусе, никто не пострадал.

На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.