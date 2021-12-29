При столкновении с автобусом рейса "Самара-Суходол" погиб водитель "Нивы"

Во вторник, 28 декабря, в 21:30 на 1011 километре трассы М-5 "Урал" в Сергиевском районе произошло ДТП, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
На трассе столкнулись автомобиль Нива и автобус Mаn с водителем и 24 пассажирами в салоне, следовавший по маршруту "Самара-Суходол".
В результате ДТП водитель автомобиля Нива скончался на месте. Из людей, находившихся в автобусе, никто не пострадал.
На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...