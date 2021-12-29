Под Самарой пострадали две пассажирки опрокинувшейся в кювет легковушки

Во вторник, 28 декабря, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительной версии полицейских, в 20:30 20-летняя девушка на Lada Priora на 3 км самарской обводной дороги выехала на правую обочину и не справилась с управлением, из-за этого автомобиль опрокинулся в кювет.

В аварии пострадали две пассажирки 18 и 52 лет. Старшая из них госпитализирована.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.