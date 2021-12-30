В Самаре женщина пострадала в ДТП с Pontiac в пос. Зубчаниновка

В среду, 29 декабря, в Самаре участницей ДТП стала 45-летняя водитель Pontiac. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 12:00 женщина ехала по ул. Магистральной. Напротив дома № 149 она не заняла крайнее положение на проезжей части и столкнулась с попутным Hyundai Solaris, под управлением 47-летней женщины.
В результате аварии пострадала водитель Hyundai.
В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД и быть внимательнее.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...