В Самаре женщина пострадала в ДТП с Pontiac в пос. Зубчаниновка

В среду, 29 декабря, в Самаре участницей ДТП стала 45-летняя водитель Pontiac. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 12:00 женщина ехала по ул. Магистральной. Напротив дома № 149 она не заняла крайнее положение на проезжей части и столкнулась с попутным Hyundai Solaris, под управлением 47-летней женщины.

В результате аварии пострадала водитель Hyundai.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД и быть внимательнее.