В Тольятти в ДТП на "встречке" пострадали три человека

В четверг, 30 декабря, на Комсомольском проспекте в Тольятти 33-летний водитель Chery Amulet нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2104, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП пострадали 48-летний водитель ВАЗа и пассажиры Chery Amulet — 29-летняя женщина и годовалая девочка.
Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...