В Тольятти в ДТП на "встречке" пострадали три человека

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В четверг, 30 декабря, на Комсомольском проспекте в Тольятти 33-летний водитель Chery Amulet нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2104, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области