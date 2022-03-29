С плохими дорожными условиями сопряжено 40% ДТП в Самарской области

Почти 40% ДТП, произошедших в Самарской области в 2021 г., было сопряжено с неудовлетворительными дорожными условиями. Такие данные были озвучены во вторник, 29 марта, начальником ГУ МВД по Самарской области Александром Винниковым во время отчета о работе ведомства перед депутатами губернской думы.
Всего в регионе за год произошло 2952 ДТП, в которых погибло 334 человека (на 15 больше, чем годом ранее) и 3662 получили ранения.
227 ДТП были совершены водителями с признаками опьянения, в них погибло 69 человек.
Нарушителям правил дорожного движения за год было выписано штрафов на 3,46 млрд рублей.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...