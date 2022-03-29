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ДТП Происшествия

С плохими дорожными условиями сопряжено 40% ДТП в Самарской области

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Почти 40% ДТП, произошедших в Самарской области в 2021 г., было сопряжено с неудовлетворительными дорожными условиями. Такие данные были озвучены во вторник, 29 марта, начальником ГУ МВД по Самарской области Александром Винниковым во время отчета о работе ведомства перед депутатами губернской думы.

Фото: Прокуратура Самарской области

Всего в регионе за год произошло 2952 ДТП, в которых погибло 334 человека (на 15 больше, чем годом ранее) и 3662 получили ранения.

227 ДТП были совершены водителями с признаками опьянения, в них погибло 69 человек.

Нарушителям правил дорожного движения за год было выписано штрафов на 3,46 млрд рублей.


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