В регионе должен быть создан Центр поддержки креативных индустрий

В среду, 9 ноября, депутаты комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи и комитета по местному самоуправлению Самарской Губернской Думы посетили в областной столице несколько арт-пространств.

Выездное мероприятие было организовано с целью ознакомления с ходом реализации Закона Самарской области "О развитии креативных индустрий в Самарской области" на примере г. о. Самара.

Заместитель председателя комитета Думы по местному самоуправлению Вера Попова, заместитель председателя парламентского комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Светлана Бескоровайная, депутат комитета по местному самоуправлению Роман Маркаров оценили первые итоги Закона о развитии креативных индустрий в Самарской области.

Напомним, 13 января 2022 года по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова был принят региональный Закон "О развитии творческих (креативных) индустрий в Самарской области", разработанный в целях формирования благоприятных условий для продвижения креативного сектора экономики и развития социальной сферы нашей губернии.

"Нам, как депутатам, очень важно, изнутри посмотреть, как работают, с какими трудностями сталкиваются предприниматели, деятельность которых подпадает под этот Закон. А таких людей, как оказалось, в нашем регионе, действительно, очень много. Мы хотим из первых уст услышать предложения по совершенствованию этого Закона, чтобы он начал работать на все 100%, чтобы эта сфера деятельности нашего предпринимательства развивалась более высокими темпами. Ведь именно ремесленники, творческие предприниматели вносят большой вклад в популяризацию нашего региона. Их деятельность направлена на возрождение наших исконных, самарских традиций. Это сегодня очень востребовано. Такая деятельность не только предпринимательская, но еще и просветительская. Поэтому к Закону о развитии креативных индустрий следует подходить очень бережно", — обозначила цель выездного мероприятия заместитель председателя комитета Самарской Губернской Думы по местному самоуправлению Вера Попова.

Одним из первых депутаты посетили Поволжский центр профессионального развития "ДИНАСТИЯ". Здесь работают индивидуальные предприниматели и самозанятые — члены некоммерческой организации "Ассоциация предпринимателей-ремесленников Самарской области "Продвижение".

Мастера декоративно-прикладного искусства изготавливают национальную одежду и домашний текстиль из натуральных тканей, с уникальным кроем и традиционными народными вышивками. Есть и авторские версии кукол-оберегов, созданные по мотивам исторических событий и легенд самарского края.

В планах у ремесленников — создание обучающего центра, в котором мастерицы будут проводить мастер-классы по вышивке, пошиву обережной одежды и созданию сувенирной самарской продукции. В центре, по словам директора Ассоциации "Продвижение" Алевтины Марсажановой, будут обучать ручному творчеству всех желающих и развивать у них креативное мышление.

Идет и работа по выстраиванию сотрудничества с колледжем сервисных технологий и дизайна на заключение договора на сетевое обучение.

Открытие такого центра поможет решить сразу две задачи: это будет хорошая профориентационная площадка для студентов и наставническая площадка для ремесленников. А мастера декоративно-прикладного искусства смогут подобрать себе команду подмастерьев.

Руководитель благотворительного фонда "Отклик", соучредитель инклюзивного коворкинг-центра в креативном кластере "8 Студий" Валентина Казачкова отметила, что для того чтобы пробудить интерес к будущим профессиям у детей и молодежи, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья, в их арт-резиденции также есть всё — творческие молодые мастера и современно оформленные студии с разными тематиками. В двухэтажном здании бывшей фабрики 1890 года постройки разместились коворкинг-центр; арт-пространство для проведения праздничных мероприятий, фото-сессий, мастер-классов; керамическая, кожевенная, цветочная мастерские; бьюти-студия и барбер-шоп; кулинарная студия по производству пряников, кофейня и магазин авторского шоколада.

Однако пока Закон о креативных индустриях не позволяет креативщикам полноценно проводить профориентационную работу. В документе не хватает обучающей составляющей, отметили депутаты.

"Чрезвычайно важно добавить в Закон образовательную составляющую. Мастер — это замечательно. Мы его сегодня поддержали. Но мастер должен передать свое умение дальше, своим подмастерьям. И его ученики должны не только обучиться, но и получить какой-то документ для дальнейшей своей профессиональной деятельности. Вот этого пока в Законе нет. И сегодня мы увидели, что обучающую составляющую необходимо законодательно закрепить", — подчеркнула Вера Попова.

Затем на базе еще одного нового уникального для Самары арт-объекта — Центра труда и отдыха "Станкозавод" прошло рабочее совещание, на котором обсудили насущные вопросы, волнующие сегодня предпринимателей из творческой среды.

Как сообщила руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова, сейчас в законодательном поле не закреплены специализированные меры поддержки этой категории предпринимателей.

Вместе с тем, арт-бизнесмены, как и самозанятые ремесленники могут воспользоваться всеми видами государственной поддержки, оказываемыми в регионе в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — это и микро займы для начинающих предпринимателей, и гранты для социального бизнеса, и услуги, оказываемые в центрах "Мой бизнес" и др.

Были обозначены необходимость формирования отдельного ремесленного кластера; оказания помощи самозанятым ремесленникам для их участия в муниципальных ярмарках мастеров. Поддержка арт-индустрии должна иметь систематический, а не точечный характер и охватывать все креативные направления, считают парламентарии.

Кроме того, была отмечена необходимость уполномоченного межведомственного органа, отвечающего за развитие креативных индустрий в Самарской области. Нужно, по мнению участников совещания, создать единый центр поддержки творческих предпринимателей или Агентство креативных индустрий по аналогии с опытом Москвы.

Для полноценного действия Закона о развитии креативных индустрий требуется формирование и законодательное закрепление перечня ОКВЭДов — видов деятельности, которые будут отнесены к креативным индустриям и получат поддержку как на федеральном уровне, так и на региональном и муниципальном уровнях.

"В январе 2022 года был принят Закон о креативных индустриях, который очень ждали творческие люди Самарской области. Этот документ дал нашим самарским мастерам, ремесленникам, нашей самарской креативной молодежи возможность развиваться в предпринимательском поле. Сегодня мы побывали в гостях у таких людей. Это, действительно, творческие личности, у которых горят глаза, у которых море идей. Например, нам очень понравилось предложение, касающееся включения в креативные индустрии образовательной составляющей, участия творческой молодежи в профориентационной работе с детьми из детских домов, с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Эту проблематику мы планируем изучить совместно с комитетом Самарской Губернской Думы по образованию и науке. Очень важно, что сегодня мы не только посмотрели успешные практики, но и то, что нам были озвучены проблемные вопросы, которыми мы, как депутаты, будем заниматься. Первоочередная наша задача — это внесение в Закон ОКВЭДов, что даст нашим самарским арт-предпринимателям возможность, так скажем, легализовать свою деятельность и успешно продвигать свое творчество на родной земле. Все это будет привлекать и уже привлекает туристов в наш город, в Самарскую область, а значит, способствует развитию и процветанию нашего региона", — поделилась впечатлениями заместитель председателя парламентского комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Светлана Бескоровайная.