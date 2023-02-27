Трое экс-полицейских из Тольятти попали в федеральный реестр уволенных в связи с утратой доверия

"По версии следствия, взятка в 200 тысяч предназначалась за сдачу экзамена осмотр авто в РЭО", —рассказали в правоохранительных органах.

Известно, что троицу задерживали сотрудники УСБ ГУ МВД по Самарской области. Позже теперь уже бывших полицейских арестовал суд.

Закон о создании реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, вступил в силу в январе 2018 года. С тех пор список регулярно обновляют.