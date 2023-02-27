Трое экс-полицейских из Тольятти попали в федеральный реестр уволенных в связи с утратой доверия

Государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения регистрации авто-мототранспортных средств РЭО ГИБДД Тольятти Никита Беккер и старший государственный инспектор безопасности дорожного движения этого отделения Владимир Хорошкин в феврале пополнили федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Ранее в "черный список" также попал государственный инспектор безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Алексей Переседов.
Напомним, ранее сообщалось, что трое сотрудников ГИБДД попали под уголовное дело по факту получения взятки. По данным источников в Следственном комитете, речь шла о незаконном вознаграждении в 200 тысяч рублей.
"По версии следствия, взятка в 200 тысяч предназначалась за сдачу экзамена осмотр авто в РЭО", —рассказали в правоохранительных органах.
Известно, что троицу задерживали сотрудники УСБ ГУ МВД по Самарской области. Позже теперь уже бывших полицейских арестовал суд.
Закон о создании реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, вступил в силу в январе 2018 года. С тех пор список регулярно обновляют.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".