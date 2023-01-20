Трех сотрудников ГИБДД обвинили во взятке за осмотр авто в РЭО

Сотрудники управления СК России по Самарской области разбираются в материалах уголовного дела по факту получения взятки в 200 тыс. руб. сотрудниками ГИБДД. В материалах фигурируют фамилии трех работников регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Тольятти: Беккер, Хорошкин и Переседов.

"По версии следствия, взятка 200 тысяч предназначалась за сдачу экзамена осмотр авто в РЭО", — рассказали в правоохранительных органах.

Интересно, что все троих арестовали, и все они обжаловали свой арест в областном суде. Но изменили постановление только в отношении Беккера.

Известно, что троицу задерживали сотрудники УСБ ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, недавно в регионе также задержали двух сотрудников ГИБДД в Кошкинском районе. Под подозрение попали силовики по фамилиям Бекеев и Степанов. В тот раз работали сотрудники ФСБ. Разбирательством также занимается Следственный комитет.