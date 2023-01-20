Сотрудники управления СК России по Самарской области разбираются в материалах уголовного дела по факту получения взятки в 200 тыс. руб. сотрудниками ГИБДД. В материалах фигурируют фамилии трех работников регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Тольятти: Беккер, Хорошкин и Переседов.
"По версии следствия, взятка 200 тысяч предназначалась за сдачу экзамена осмотр авто в РЭО", — рассказали в правоохранительных органах.
Интересно, что все троих арестовали, и все они обжаловали свой арест в областном суде. Но изменили постановление только в отношении Беккера.
Известно, что троицу задерживали сотрудники УСБ ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, недавно в регионе также задержали двух сотрудников ГИБДД в Кошкинском районе. Под подозрение попали силовики по фамилиям Бекеев и Степанов. В тот раз работали сотрудники ФСБ. Разбирательством также занимается Следственный комитет.
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.