Двоих полицейских из Самарской области подозревают в получении взяток за проезд грузовиков

В Кошкинском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту получения взятки и посредничества во взяточничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, командир отделения ГИБДД ОМВД России по Кошкинскому району и его подчиненный — старший госинспектор получили 160 тыс. руб. от директора коммерческой организации за проезд грузовиков по территории района. Также они обещали выступить посредниками в передаче взятки за беспрепятственный проезд машин и по соседнему Елховскому району.

Теперь прокуратура добивается увольнения сотрудников МВД в связи с утратой доверия.