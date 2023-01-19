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Преступления Происшествия

Двоих полицейских из Самарской области подозревают в получении взяток за проезд грузовиков

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кошкинском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту получения взятки и посредничества во взяточничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, командир отделения ГИБДД ОМВД России по Кошкинскому району и его подчиненный — старший госинспектор получили 160 тыс. руб. от директора коммерческой организации за проезд грузовиков по территории района. Также они обещали выступить посредниками в передаче взятки за беспрепятственный проезд машин и по соседнему Елховскому району.

Теперь прокуратура добивается увольнения сотрудников МВД в связи с утратой доверия.

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