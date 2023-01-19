В Кошкинском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту получения взятки и посредничества во взяточничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, командир отделения ГИБДД ОМВД России по Кошкинскому району и его подчиненный — старший госинспектор получили 160 тыс. руб. от директора коммерческой организации за проезд грузовиков по территории района. Также они обещали выступить посредниками в передаче взятки за беспрепятственный проезд машин и по соседнему Елховскому району.
Теперь прокуратура добивается увольнения сотрудников МВД в связи с утратой доверия.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.