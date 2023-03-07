Самарский автобус врезался в столб из-за создавшей помеху машины

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности ДТП с автобусом в Самаре.

Напомним, авария произошла в десятом часу вечера 6 марта. На ул. Мичурина 63-летний водитель автобуса ЛиАЗ врезался в столб. В салоне находились 20 человек, пострадала 76-летняя пассажирка.

По данным правоохранителей аварию мог спровоцировать другой водитель. Неизвестный автомобилист создал помеху для движения автобуса и скрылся. Теперь его разыскивают.

Всех, кто обладает информацией об этом ДТП, правоохранители просят обратиться по телефону: 8(846)373-78-50 в отделение розыска батальона 2 полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре.