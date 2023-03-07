Самарский автобус врезался в столб из-за создавшей помеху машины

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности ДТП с автобусом в Самаре.
Напомним, авария произошла в десятом часу вечера 6 марта. На ул. Мичурина 63-летний водитель автобуса ЛиАЗ врезался в столб. В салоне находились 20 человек, пострадала 76-летняя пассажирка.
По данным правоохранителей аварию мог спровоцировать другой водитель. Неизвестный автомобилист создал помеху для движения автобуса и скрылся. Теперь его разыскивают.
Всех, кто обладает информацией об этом ДТП, правоохранители просят обратиться по телефону: 8(846)373-78-50 в отделение розыска батальона 2 полка ДПС ГИБДД У МВД России по Самаре.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!