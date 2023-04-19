Водитель Hyundai сбил женщину с годовалым ребенком в Самаре

Во вторник, 18 апреля, в Самаре в результате ДТП пострадали женщина и маленький ребенок. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:00 29-летний водитель Hyundai Solaris на пересечении улиц Владимирской и Пензенской поворачивал, не уступил дорогу пешехода и сбил 24-летнюю девушку с годовалым ребенком на руках.

Пешеходы пострадали, но госпитализация им не потребовалась.