В Самаре из-за водителя, не уступившего дорогу, пострадала пассажирка

В воскресенье, 7 мая, в Красноглинском районе Самары столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Solaris, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

38-летний водитель Toyota в 19:00 двигался по ул. Жигули в направлении пос. Волжский и напротив дома №41а при перестроении не уступил попутной иномарке. От удара ее отбросило на металлический столб. С места происшествия госпитализирована 42-летняя женщина - пассажир Hyundai.