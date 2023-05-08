В Самаре из-за водителя, не уступившего дорогу, пострадала пассажирка

В воскресенье, 7 мая, в Красноглинском районе Самары столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Solaris, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
38-летний водитель Toyota в 19:00 двигался по ул. Жигули в направлении пос. Волжский и напротив дома №41а при перестроении не уступил попутной иномарке. От удара ее отбросило на металлический столб. С места происшествия госпитализирована 42-летняя женщина - пассажир Hyundai.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!