Женщина попала под машину напротив Кировского рынка в Самаре

В среду, 10 мая, в Самаре участником ДТП стал 50-летний водитель автомобиля Kia, ехавший в 18:50 по пр. Кирова со стороны Заводского шоссе в направлении ул. Теннисная. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, в районе дома № 129 по пр. Кирова, он сбил 33-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.