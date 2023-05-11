Женщина попала под машину напротив Кировского рынка в Самаре

В среду, 10 мая, в Самаре участником ДТП стал 50-летний водитель автомобиля Kia, ехавший в 18:50 по пр. Кирова со стороны Заводского шоссе в направлении ул. Теннисная. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, в районе дома № 129 по пр. Кирова, он сбил 33-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!