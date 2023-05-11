BMW и Lexus столкнулись на Волжском проспекте в Самаре

В четверг, 11 мая, в Самаре в ДТП попал 52-летний водитель BMW. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 6:48 мужчина ехал по Волжскому проспекту в направлении ул. Маяковского и столкнулся со стоявшим Lexus. От удара BMW отбросило в дерево. Кроме того, фрагмент разбитого автомобиля повредил Kia.
В результате аварии разовая медицинская помощь водителю BMW.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!