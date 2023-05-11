BMW и Lexus столкнулись на Волжском проспекте в Самаре

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В четверг, 11 мая, в Самаре в ДТП попал 52-летний водитель BMW. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.