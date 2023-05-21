Семилетний ребенок пострадал при столкновении Kia и Toyota Самара

В субботу, 20 мая, в Самаре в ДТП пострадал маленький ребенок. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:35 31-летняя женщина ехала на Kia Ceed по ул. Ново-Садовой. Напротив дома № 184, поворачивая налево, не уступила дорогу и столкнулись со встречной Toyota Corolla под управлением 23-летнего парня.

В результате аварии с травмами госпитализировали семилетнего пассажира Kia и водителя Toyota.