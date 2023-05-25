В Минпросвещения заявили о возвращении серебряных медалей в школы

Со следующего учебного года в российских школах возобновится практика выдачи серебряных медалей, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Об этом сообщает russian.rt.com.

"Для родителей и для школьников будет приятная новость - мы со следующего учебного года вернем серебряные медали", - сказал Кравцов на пресс-конференции.

Как заявили в Совете Федерации и Госдуме, возвращение серебряных медалей будет правильным методом поощрения школьников, а также хорошим стимулом к учебе и поводом для гордости.

Напомним, до 2014 года в России отличившихся школьников награждали золотыми и серебряными медалями на федеральном уровне. Для получения золотой медали требовалось иметь оценку "отлично" по всем предметам (речь идет о полугодовых, годовых и итоговых отметках). Серебро предусматривалось для тех, у кого не больше двух оценок "хорошо".

С 2009 года наличие золотой медали перестало гарантировать льготы при поступлении в вузы. В новую редакцию закона "Об образовании", вступившую в силу в сентябре 2013 года, практика вручения золотых и серебряных медалей включена не была. Однако в ряде российских субъектов по-прежнему вручали серебряные медали регионального уровня.