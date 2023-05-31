В Самаре ограничат движение транспорта по Волжскому проспекту

В четверг, 1 июня, в 20:00 в амфитеатре на склоне у Площади Славы состоится концерт "Посвящение Федору Шаляпину" в рамках музыкального фестиваля Юрия Башмета в Самарской области.

В этот день на участке Волжского проспекта от улицы Маяковского до улицы Вилоновской будет временно ограничено движение транспорта - с 19:00 до 23:00.

Ограничительная мера не распространяется на следующие виды транспорта:

- спецмашины полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны;

- машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара;

- транспортные средства, которые принадлежат гражданам, проживающим в зоне ограничения движения транспорта.

Также на этом участке Волжского проспекта с 22:00 31 мая до 23:00 1 июня будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 19:00 до 23:00 1 июня городской пассажирский транспорт (автобусы маршрутов №№ 61, 261) будет следовать по скорректированным схемам.

Горожан и гостей города просят заблаговременно планировать свои поездки.



