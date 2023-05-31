В Самаре ограничат движение транспорта по Волжскому проспекту

В четверг, 1 июня, в 20:00 в амфитеатре на склоне у Площади Славы состоится концерт "Посвящение Федору Шаляпину" в рамках музыкального фестиваля Юрия Башмета в Самарской области.
В этот день на участке Волжского проспекта от улицы Маяковского до улицы Вилоновской будет временно ограничено движение транспорта - с 19:00 до 23:00.
Ограничительная мера не распространяется на следующие виды транспорта:
- спецмашины полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны;
- машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара;
- транспортные средства, которые принадлежат гражданам, проживающим в зоне ограничения движения транспорта.
Также на этом участке Волжского проспекта с 22:00 31 мая до 23:00 1 июня будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Кроме того, с 19:00 до 23:00 1 июня городской пассажирский транспорт (автобусы маршрутов №№ 61, 261) будет следовать по скорректированным схемам.
Горожан и гостей города просят заблаговременно планировать свои поездки.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.