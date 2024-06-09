16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре четыре человека погибли в каршеринговом авто Один человек пострадал в ДТП с легковушкой и фурой на трассе М-5 под Сызранью В Тольятти в розыск объявили водителя, сбившего 8-летнюю девочку В Сызрани пожилой водитель сбил пешехода В Сергиевском районе опрокинулся КамАЗ, пострадал водитель

ДТП Происшествия

В Самаре четыре человека погибли в каршеринговом авто

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 9 июня, примерно в 5 часов в Красноглинском районе Самары на ул. Батайской четыре человека погибли в результате столкновения арендованного автомобиля с припаркованным автобусом. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Фото: Прокуратура Самарской области

По данным ведомства, среди погибших трое несовершеннолетних. При этом в МЧС, сотрудников которой привлекали к деблокированию тел, сообщают, что погибла девушка 16-ти лет, двое парней 20-ти лет и один - 17-ти.

Судя по фото, автомобиль Volkswagen Polo каршерингового сервиса Делимобиль съехал со своей полосы и на большой скорости врезался в стоящий у обочины автобус Higer.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"На место происшествия выехали криминалисты и следователи следственного управления, проводятся все необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельства преступления", - отметили в ведомстве.

В прокуратуре Самарской области сообщили, что организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Olesya Kokora 04 июня 2024 15:56 Эксперты должны выяснить, мог ли кинолог ФСИН избежать наезда на уснувших людей

Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30