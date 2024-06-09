В Самаре четыре человека погибли в каршеринговом авто

В воскресенье, 9 июня, примерно в 5 часов в Красноглинском районе Самары на ул. Батайской четыре человека погибли в результате столкновения арендованного автомобиля с припаркованным автобусом. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, среди погибших трое несовершеннолетних. При этом в МЧС, сотрудников которой привлекали к деблокированию тел, сообщают, что погибла девушка 16-ти лет, двое парней 20-ти лет и один - 17-ти.

Судя по фото, автомобиль Volkswagen Polo каршерингового сервиса Делимобиль съехал со своей полосы и на большой скорости врезался в стоящий у обочины автобус Higer.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"На место происшествия выехали криминалисты и следователи следственного управления, проводятся все необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельства преступления", - отметили в ведомстве.

В прокуратуре Самарской области сообщили, что организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.