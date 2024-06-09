В Самаре четыре человека погибли в каршеринговом авто

В воскресенье, 9 июня, примерно в 5 часов в Красноглинском районе Самары на ул. Батайской четыре человека погибли в результате столкновения арендованного автомобиля с припаркованным автобусом. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, среди погибших трое несовершеннолетних. При этом в МЧС, сотрудников которой привлекали к деблокированию тел, сообщают, что погибла девушка 16-ти лет, двое парней 20-ти лет и один - 17-ти.
Судя по фото, автомобиль Volkswagen Polo каршерингового сервиса Делимобиль съехал со своей полосы и на большой скорости врезался в стоящий у обочины автобус Higer.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
"На место происшествия выехали криминалисты и следователи следственного управления, проводятся все необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельства преступления", - отметили в ведомстве.
В прокуратуре Самарской области сообщили, что организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.