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ДТП Происшествия

Четырехлетняя девочка пострадала при столкновении Lada Granta и SsangYong в Самаре

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 июля, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 20:00 40-летний водитель Lada Granta двигался по ул. Дыбенко. В районе дома № 34, поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся с SsangYong Actyon под управлением 33-летней женщины.

В аварии пострадали водитель Lada и четырехлетняя пассажирка иномарки.

Гид потребителя

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