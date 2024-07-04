Две пассажирки "двенадцатой" пострадали в ДТП с Chevrolet Niva

В среду, 3 июля, в Пестравском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:01 51-летний водитель Chevrolet Niva ехал по дороге от трассы Самара — Волгоград к с. Пестравка. Разворачиваясь, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным ВАЗ-21120 под управлением 20-летнего парня.

В аварии пострадали две пассажирки "двенадцатой".