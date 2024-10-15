ОЭЗ "Тольятти" вошла в число лидеров страны по количеству созданных рабочих мест

Особая экономическая зона "Тольятти" вошла в число лидирующих инвестплощадок страны по количеству созданных рабочих мест в 2023 году. Об этом сообщило Минэкономразвития РФ в своем отчете о ключевых показателях и достижениях особых экономических зон России за 20 лет их существования.
ОЭЗ "Тольятти" занимает шестую строчку среди всех остальных ОЭЗ - в 2023 г. резиденты флагманской инвестплощадки Самарской области создали 680 новых рабочих мест.
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит в развитие Самарской области.
"Нам нужно выполнить поставленную президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие пять лет планируем привлечь в регион до 4 трлн рублей инвестиций", - отметил губернатор на презентации программы социально-экономического развития Самарской области до 2029 года.
Наибольшее количество рабочих мест в 2023 г. создали "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов", "Формат экологичные решения", "Эдша Тольятти", "Гумма Лайн", "ИнтЭксПласт", "Метсервис Поволжье" и другие.
"Условия, созданные в ОЭЗ "Тольятти" для инвесторов, делают площадку очень востребованной. Резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, 19 из которых уже запустили свои производства. Это предприятия в сфере пищевой промышленности, машиностроения, фармацевтики, металлообработки и многих других, - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Сегодня мы ведем активную работу по созданию третьей очереди особой экономической зоны, одной из самых привлекательных инвестплощадок страны".
Инвесторы уже вложили в реализацию своих проектов на территории ОЭЗ "Тольятти" более 53 млрд руб., создали свыше 3 тыс. новых рабочих мест. Компании получают здесь готовые земельные участки с подведенной инженерной и транспортной инфраструктурой. Инвесторам доступны налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны, административное сопровождение, возможность строительства производственных корпусов силами управляющей компании.
Возможности для резидентов ОЭЗ постоянно расширяются. Сейчас к внесению в Госдуму готовится законопроект, согласно которому резиденты особых экономических зон смогут передавать в залог арендные права на земельные участки. Это позволит компаниям на инвестиционной стадии получать кредитные средства под залог создаваемых объектов.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!
Наглости хватает судиться.
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...