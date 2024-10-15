ОЭЗ "Тольятти" вошла в число лидеров страны по количеству созданных рабочих мест

Особая экономическая зона "Тольятти" вошла в число лидирующих инвестплощадок страны по количеству созданных рабочих мест в 2023 году. Об этом сообщило Минэкономразвития РФ в своем отчете о ключевых показателях и достижениях особых экономических зон России за 20 лет их существования.

ОЭЗ "Тольятти" занимает шестую строчку среди всех остальных ОЭЗ - в 2023 г. резиденты флагманской инвестплощадки Самарской области создали 680 новых рабочих мест.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит в развитие Самарской области.

"Нам нужно выполнить поставленную президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие пять лет планируем привлечь в регион до 4 трлн рублей инвестиций", - отметил губернатор на презентации программы социально-экономического развития Самарской области до 2029 года.

Наибольшее количество рабочих мест в 2023 г. создали "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов", "Формат экологичные решения", "Эдша Тольятти", "Гумма Лайн", "ИнтЭксПласт", "Метсервис Поволжье" и другие.

"Условия, созданные в ОЭЗ "Тольятти" для инвесторов, делают площадку очень востребованной. Резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, 19 из которых уже запустили свои производства. Это предприятия в сфере пищевой промышленности, машиностроения, фармацевтики, металлообработки и многих других, - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Сегодня мы ведем активную работу по созданию третьей очереди особой экономической зоны, одной из самых привлекательных инвестплощадок страны".

Инвесторы уже вложили в реализацию своих проектов на территории ОЭЗ "Тольятти" более 53 млрд руб., создали свыше 3 тыс. новых рабочих мест. Компании получают здесь готовые земельные участки с подведенной инженерной и транспортной инфраструктурой. Инвесторам доступны налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны, административное сопровождение, возможность строительства производственных корпусов силами управляющей компании.

Возможности для резидентов ОЭЗ постоянно расширяются. Сейчас к внесению в Госдуму готовится законопроект, согласно которому резиденты особых экономических зон смогут передавать в залог арендные права на земельные участки. Это позволит компаниям на инвестиционной стадии получать кредитные средства под залог создаваемых объектов.