16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ наращивает сотрудничество с Центром гарантийной поддержки Сахалинской области Программа переселения граждан из аварийного фонда в Самаре оказалась под угрозой срыва Подготовка бизнес-проекта к инвестициям за два дня: в Самаре пройдут Стартап-выходные StartupSamara Компания "Лукойл" и малые производители Самарской области обсудили условия сотрудничества ОЭЗ "Тольятти" вошла в число лидеров страны по количеству созданных рабочих мест

Экономическая политика Экономика и бизнес

ОЭЗ "Тольятти" вошла в число лидеров страны по количеству созданных рабочих мест

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 269
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Особая экономическая зона "Тольятти" вошла в число лидирующих инвестплощадок страны по количеству созданных рабочих мест в 2023 году. Об этом сообщило Минэкономразвития РФ в своем отчете о ключевых показателях и достижениях особых экономических зон России за 20 лет их существования.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

ОЭЗ "Тольятти" занимает шестую строчку среди всех остальных ОЭЗ - в 2023 г. резиденты флагманской инвестплощадки Самарской области создали 680 новых рабочих мест.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит в развитие Самарской области.

"Нам нужно выполнить поставленную президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие пять лет планируем привлечь в регион до 4 трлн рублей инвестиций", - отметил губернатор на презентации программы социально-экономического развития Самарской области до 2029 года.

Наибольшее количество рабочих мест в 2023 г. создали "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов", "Формат экологичные решения", "Эдша Тольятти", "Гумма Лайн", "ИнтЭксПласт", "Метсервис Поволжье" и другие.

"Условия, созданные в ОЭЗ "Тольятти" для инвесторов, делают площадку очень востребованной. Резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, 19 из которых уже запустили свои производства. Это предприятия в сфере пищевой промышленности, машиностроения, фармацевтики, металлообработки и многих других, - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Сегодня мы ведем активную работу по созданию третьей очереди особой экономической зоны, одной из самых привлекательных инвестплощадок страны".

Инвесторы уже вложили в реализацию своих проектов на территории ОЭЗ "Тольятти" более 53 млрд руб., создали свыше 3 тыс. новых рабочих мест. Компании получают здесь готовые земельные участки с подведенной инженерной и транспортной инфраструктурой. Инвесторам доступны налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны, административное сопровождение, возможность строительства производственных корпусов силами управляющей компании.

Возможности для резидентов ОЭЗ постоянно расширяются. Сейчас к внесению в Госдуму готовится законопроект, согласно которому резиденты особых экономических зон смогут передавать в залог арендные права на земельные участки. Это позволит компаниям на инвестиционной стадии получать кредитные средства под залог создаваемых объектов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Кирилл Малышев 11 июля 2018 13:54 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3