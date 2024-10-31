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Общество

Самарские синоптики предупредили о гололедице

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в связи с погодой объявили желтый уровень опасности: 1 ноября местами по региону сохранится усиление западного и юго-западного ветра 15-18 м/с, рассказали в Приволжском УГМС.

"Ночью по северу ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, снега, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, в минтрансе призвали автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, не нарушать правила и не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию, чтобы не попасть в аварию.

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