Самарские синоптики предупредили о гололедице

В Самарской области в связи с погодой объявили желтый уровень опасности: 1 ноября местами по региону сохранится усиление западного и юго-западного ветра 15-18 м/с, рассказали в Приволжском УГМС.
"Ночью по северу ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, снега, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат", - отмечается в сообщении.
В свою очередь, в минтрансе призвали автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, не нарушать правила и не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию, чтобы не попасть в аварию.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)