В Тольятти временно приостановила работу пригородная билетная касса

В Самарской пригородной пассажирской компании сообщили, что по техническим причинам с 24 по 29 ноября пригородная билетная касса на станции Тольятти не будет работать.
"С 30 ноября устанавливается режим работы билетной кассы ежедневно с 09:00 до 21:00, перерыв с 11:30 до 15:30, выходные дни: четверг, пятница", — рассказали в СППК.
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