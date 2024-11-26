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Общество

В Тольятти временно приостановила работу пригородная билетная касса

ТОЛЬЯТТИ. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской пригородной пассажирской компании сообщили, что по техническим причинам с 24 по 29 ноября пригородная билетная касса на станции Тольятти не будет работать.

"С 30 ноября устанавливается режим работы билетной кассы ежедневно с 09:00 до 21:00, перерыв с 11:30 до 15:30, выходные дни: четверг, пятница", — рассказали в СППК.

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