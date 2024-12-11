Самарская губернская дума приняла областной бюджет на 2025 год

11 декабря под председательством Геннадия Котельникова состоялось внеочередное заседание Самарской губернской думы, на котором был принят закон Самарской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", а также внесены изменения в бюджет текущего года.

В заседании приняли участие первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, представители правительства Самарской области, территориальных органов федеральных органов государственной власти, а также участники первого потока региональной "Школы Героев".

Депутаты согласовали кандидатуры для назначения на должности в правительство региона: Вячеслава Романова — для назначения на должность вице-губернатора Самарской области; Дмитрия Яковлева — для назначения на должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области.

В центре внимания парламентариев был закон об областном бюджете на 2025–2027 годы, принятый в первом чтении.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов выступил с информацией о проекте бюджета и подчеркнул: "При подготовке законопроекта была проведена всеобъемлющая работа — на профильных комитетах, комитете по бюджету, на заседаниях фракций. Я лично встретился со всеми фракциями Самарской губернской думы. И в итоге мы смогли прийти к единому пониманию развития Самарской области, учитывая достижение национальных целей и решение задач, поставленных президентом Российской Федерации и губернатором Самарской области. Это поддержка экономики, развитие инфраструктуры, улучшение систем здравоохранения и образования, экология и другие важнейшие приоритеты. Важно, что все наши инициативы направлены на главное — улучшение качества жизни людей.

Хочу выразить благодарность за активную позицию и ценные поправки всем участникам формирования бюджета региона во втором чтении, в том числе прокуратуре, Счетной палате, депутатам, органам местного самоуправления. Перед нами стоят амбициозные цели, и их достижение возможно только совместными усилиями всех ветвей власти".

Накануне на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике состоялось рассмотрение итоговой таблицы поправок к проекту закона. Всего было рассмотрено 184 поправки, а также 8 текстовых поправок и 2 уточнения правительства Самарской области в главный финансовый документ региона на 2025–2027 годы.

Общая сумма предложенных поправок составила почти 190 миллиардов рублей, из них более 92 миллиардов — только на 2025 год.

В итоговом документе уже учтено полностью или частично финансирование по 38 поправкам на общую сумму 15,2 миллиарда рублей.

Кроме того, предложено учесть 40 поправок к финансовой части, а также 8 текстовых поправок.

Вместе с тем 83 предложения будут рассмотрены в ходе исполнения областного бюджета в 2025 году и плановом периоде. Это финансово ёмкие поправки, которые касаются льготного лекарственного обеспечения, дополнительного финансирования на обеспечение жильём детей-сирот, замены лифтового оборудования.

В бюджете на 2025 год отражены целевые безвозмездные поступления из федеральной казны в объёме 24,5 млрд рублей.

С учётом одобренных изменений параметры регионального бюджета на 2025 год составят: доходы в размере 288,7 млрд рублей; расходы в размере 314,5 млрд рублей.

После детального обсуждения парламентарии приняли закон Самарской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" во втором и окончательном чтении.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников прокомментировал: "Я очень доволен тем, как прошло сегодня заседание Самарской губернской думы. Мы приняли в окончательном чтении очень объёмный закон, который затрагивает интересы каждого жителя нашего региона — закон об областном бюджете на 2025–2027 годы. Доходы запланированы в объёме 288 миллиардов рублей, расходы — 314 миллиардов. Из них 24,5 миллиарда рублей — это средства из федерального бюджета, которые поступят в виде субсидий на решение первоочередных социальных задач.

Хочу отметить, что между первым и вторым чтением была проведена колоссальная работа совместно с вице-губернатором — председателем правительства региона Михаилом Андреевичем Смирновым, заместителем председателя правительства Ильёй Владимировичем Щукиным, врио министра управления финансами региона Ольгой Всеволодовной Собещанской. Депутаты работали в комитетах, работали очень интенсивно, обсуждали каждый вопрос, прорабатывали каждую инициативу.

2/3 расходов областного бюджета направляются на социальные статьи. В первую очередь, это отрасли здравоохранения, образования, социальная поддержка. Сюда же относятся все вопросы, связанные с СВО: поддержка участников и членов их семей, вопросы реабилитации бойцов и многое другое.

Самое главное, что бюджет на трёхлетний период принят и он учитывает все направления, заложенные в Программе социально-экономического развития Самарской области, которая инициирована губернатором региона Вячеславом Андреевичем Федорищевым".

Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Самарской губернской думе Екатерина Кузьмичева рассказала: "Депутатский корпус нашей фракции работает с правительством не только перед буквальным внесением проекта закона о бюджете в Самарскую губернскую думу, а задолго до этого. За счёт этого мы отрабатываем многие позиции, которые в итоге или входят в основное тело бюджета, или в пакет поправок.

В этом году наша фракция подготовила 12 значимых для жителей региона поправок, заранее проработанных с отраслевыми ведомствами. Это и вопросы, связанные с обеспечением жильем детей-сирот, и помощь ветеранам и участникам СВО и членам их семей. Это и вопросы, связанные с ремонтом дорог, в том числе внутриквартальных. Это и вопросы льготного обеспечения граждан лекарственными препаратами. И другие важные вопросы.

В целом на ближайшую трехлетку мы заложили на эти поправки и согласовали уже 10 млрд 444 млн рублей. Это огромная сумма. Мы при поддержке губернатора, который видит и краткосрочную и долгосрочную перспективу, реализуем все те чаяния и наказы, которые ставят перед нами люди. Все фракционные, депутатские поправки основаны на обратной связи от наших избирателей.

Я благодарна и правительству Самарской области, и губернатору, и всем коллегам-депутатам, это наша общая кропотливая, каждодневная работа. Самое важное, хочу отдельно подчеркнуть, что закон о бюджете — это главный финансовый документ области, который необходимо исполнять, начиная со "вчерашнего дня".

Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции КПРФ в Самарской губернской думе Алексей Лескин отметил: "Сегодня принят основной закон Самарской области — бюджет, по которому мы будем жить и работать, на ближайшие три года. Были и плюсы, и минусы при его обсуждении. Фракция КПРФ обозначила свою позицию четко. Мы назвали принятый бюджет — бюджет надежды. Мы ожидаем, что в ходе исполнения, те надежды, которые есть у жителей Самарской области, он оправдает.

Руководитель фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" в Самарской губернской думе Михаил Маряхин рассказал: "Фракция "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" поддержала проект областного бюджета. Мы внесли 12 поправок на сумму 3,2 млрд рублей. На 2,4 млрд поправки одобрены, но часть из них включили на рассмотрение в ходе исполнения бюджета в 2025 году. Наши предложения — это основные, магистральные направления, по которым работает наша фракция: социальная поддержка, низкий уровень доходов работников бюджетной сферы, поддержка участников СВО, здравоохранение, сфера жилищно-коммунального хозяйства, как например, замена лифтового оборудования в многоквартирных домах и ремонт придомовых территорий. Все основные поручения и задачи, которые ставят перед нами наши избиратели, мы включили в поправки, будем добиваться их исполнения и контролировать вместе с жителями".

Руководитель фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александр Степанов подчеркнул: "Фракция ЛДПР, безусловно, поддерживает проект областного бюджета. Видно, что еще есть над чем работать, но самое главное — задан вектор. Это вектор на открытость и взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти. Это не может не радовать, поэтому фракция ЛДПР голосовала "за".

Руководитель фракции "Новые люди" в Самарской губернской думе Роман Маркаров прокомментировал: "Фракция "Новые люди" поддержала бюджет во втором чтении. Мы считаем, что документ получился сбалансированным. Все социальные обязательства и гарантии перед жителями будут выполнены, кроме того, в нем заложены позиции бюджета развития. Наша фракция внесла 7 поправок на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Из них — 6 предложений на сумму 1 млрд 300 млн рублей — были приняты, либо частично приняты, либо будут рассмотрены в ходе исполнения бюджета. Это поправки на сферу здравоохранения, на ремонт дорог, внутриквартальных проездов, дополнительно мы предлагаем увеличить расходы на дорожную безопасность. Хочу поблагодарить правительство Самарской области за работу, за открытый диалог и за то, что мы все вместе проработали главный финансовый документ региона, который приняли сегодня во втором чтении".

Также на заседании думы были внесены изменения в бюджет 2024 года. Депутаты приняли в двух чтениях внесённый губернатором Самарской области закон "О внесении изменений в закон Самарской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", которым перераспределены средства внутри бюджета и 535,5 млн рублей в 2024 году дополнительно направлены на предоставление мер поддержки семьям участников специальной военной операции.

Во втором чтении был принят Закон "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

Принят Закон "О внесении изменений в Закон Самарской области "О градостроительной деятельности на территории Самарской области", направленный на приведение в соответствие с федеральным законодательством, а также на совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности на территории региона.