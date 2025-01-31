Полиция разыскивает водителя, насмерть сбившего мужчину в Кинельском районе

В ночь на пятницу, 31 января, в 00:08 на 2 км трассы Усть-Кинельский- Новый-Сарбай-Урал- Муханово полиция обнаружила труп мужчины, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Позже удалось установить личность 43-летнего погибшего.

По предварительным данным погибшего сбили, предположительно, на кроссовере JAC G6, а затем скрылись, не оказав помощи пострадавшему. Пешеход скончался на месте ДТП.

Сотрудники полиции разыскивают водителя и возможных свидетелях.

"Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший отдел полиции, в Госавтоинспекцию МО МВД России "Кинельский по адресу г. Кинель, ул. Орджоникидзе 123А, либо по телефону: 8846 636 24 77, 102", — отмечается в сообщении.