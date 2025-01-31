Полиция разыскивает водителя, насмерть сбившего мужчину в Кинельском районе

В ночь на пятницу, 31 января, в 00:08 на 2 км трассы Усть-Кинельский- Новый-Сарбай-Урал- Муханово полиция обнаружила труп мужчины, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Позже удалось установить личность 43-летнего погибшего.
По предварительным данным погибшего сбили, предположительно, на кроссовере JAC G6, а затем скрылись, не оказав помощи пострадавшему. Пешеход скончался на месте ДТП.
Сотрудники полиции разыскивают водителя и возможных свидетелях.
"Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший отдел полиции, в Госавтоинспекцию МО МВД России "Кинельский по адресу г. Кинель, ул. Орджоникидзе 123А, либо по телефону: 8846 636 24 77, 102", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!