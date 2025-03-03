CARCADE поддержала презентации CHANGAN SC75PLUS в Приволжском федеральном округе

Масштабные презентации нового кроссовера CHANGAN SC75PLUS прошли 22 февраля в крупных городах Приволжского федерального округа: Перми, Уфе и Ижевске.

Партнёром мероприятий выступила лизинговая компания CARCADE, обеспечившая консультации по выгодным лизинговым программам для потенциальных покупателей. Каждое мероприятие было призвано максимально погрузить гостей в мир бренда CHANGAN, продемонстрировав не только технические характеристики автомобиля, но и подчеркнув общую атмосферу стиля и комфорта.

В Ижевске мероприятие развернулось в стенах одного из дилерских центров. Здесь помимо традиционной презентации, гостей ожидал тест-драйв, позволивший лично оценить динамику разгона SC75PLUS, точность рулевого управления и плавность хода. Особое внимание гостей привлекло специальное предложение от дилерского центра — скидка на покупку новинки до 1 млн рублей.

В Перми презентация прошла в дилерском центре "Форвард-Авто". Организаторы решили сделать акцент на создании уникальной атмосферы, предложив участникам не только презентацию кроссовера и тест-драйв, но и возможность принять участие в мастер-классах по рисованию вином и оригами. Приятным дополнением к программе стало угощение японскими сладостями — моти.

В Уфе презентация состоялась в дилерском центре по адресу пр-т Салавата Юлаева, д. 89. Опытный специалист компании подробно рассказал о технологических преимуществах автомобиля, его системах безопасности и комфорте салона. У каждого желающего была возможность лично познакомиться с автомобилем: ощутить эргономику водительского места, оценить вместительность багажника и удобство посадки. Мероприятие сопровождалось фуршетом, мастер-классами и розыгрышем призов от бренда и партнёров.

Кроссовер CHANGAN SC75PLUS оснащён мощным двухлитровым турбодвигателем, классическим восьмиступенчатым "автоматом" Aisin, обеспечивающим плавную и быструю смену передач, и передовыми системами безопасности. Улучшенная эргономика сидений в сочетании с новейшими материалами создают максимальный комфорт даже в самых дальних поездках. Двухцветная отделка салона CS75PLUS создаёт стильный и практичный интерьер, подчеркивая внимание к деталям автомобиля.