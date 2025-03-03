16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
CARCADE поддержала презентации CHANGAN SC75PLUS в Приволжском федеральном округе НОВИКОМ увеличил портфель "зеленых" кредитов на 1 млрд рублей за 2024 год Авито запускает доставку цветов — до двери и в течение часа Как россияне пользуются банковскими подписками: исследование ВТБ НОВИКОМ вошел в ТОП-5 по темпам роста депозитного портфеля среди банков России

Финансы Экономика и бизнес

CARCADE поддержала презентации CHANGAN SC75PLUS в Приволжском федеральном округе

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Масштабные презентации нового кроссовера CHANGAN SC75PLUS прошли 22 февраля в крупных городах Приволжского федерального округа: Перми, Уфе и Ижевске.

Партнёром мероприятий выступила лизинговая компания CARCADE, обеспечившая консультации по выгодным лизинговым программам для потенциальных покупателей. Каждое мероприятие было призвано максимально погрузить гостей в мир бренда CHANGAN, продемонстрировав не только технические характеристики автомобиля, но и подчеркнув общую атмосферу стиля и комфорта.

В Ижевске мероприятие развернулось в стенах одного из дилерских центров. Здесь помимо традиционной презентации, гостей ожидал тест-драйв, позволивший лично оценить динамику разгона SC75PLUS, точность рулевого управления и плавность хода. Особое внимание гостей привлекло специальное предложение от дилерского центра — скидка на покупку новинки до 1 млн рублей.

В Перми презентация прошла в дилерском центре "Форвард-Авто". Организаторы решили сделать акцент на создании уникальной атмосферы, предложив участникам не только презентацию кроссовера и тест-драйв, но и возможность принять участие в мастер-классах по рисованию вином и оригами. Приятным дополнением к программе стало угощение японскими сладостями — моти.

В Уфе презентация состоялась в дилерском центре по адресу пр-т Салавата Юлаева, д. 89. Опытный специалист компании подробно рассказал о технологических преимуществах автомобиля, его системах безопасности и комфорте салона. У каждого желающего была возможность лично познакомиться с автомобилем: ощутить эргономику водительского места, оценить вместительность багажника и удобство посадки. Мероприятие сопровождалось фуршетом, мастер-классами и розыгрышем призов от бренда и партнёров.

Кроссовер CHANGAN SC75PLUS оснащён мощным двухлитровым турбодвигателем, классическим восьмиступенчатым "автоматом" Aisin, обеспечивающим плавную и быструю смену передач, и передовыми системами безопасности. Улучшенная эргономика сидений в сочетании с новейшими материалами создают максимальный комфорт даже в самых дальних поездках. Двухцветная отделка салона CS75PLUS создаёт стильный и практичный интерьер, подчеркивая внимание к деталям автомобиля.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xbPd5S

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6