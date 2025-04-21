Поверните на ферму: "Своё За городом" и BelkaCar разработали совместные автомаршруты по сёлам

Аналитики платформы "Своё За городом" от РСХБ отмечают рост интереса россиян к автомобильным путешествиям по сельским территориям. Согласно данным, около 30% пользователей сервиса планируют отправиться в агротуристические поездки на автомобиле этой весной. Для любителей сельского туризма "Своё За городом" и BelkaCar разработали специальные автомаршруты, охватывающие уютные деревни, фермерские хозяйства и природные красоты России.
Авторские маршруты разработаны для путешествий по Московской, Ленинградской, Калининградской, Краснодарской и Тульской областям. Каждый из них предлагает туристам возможность исследовать живописные уголки России, наслаждаясь комфортом и свободой передвижения на автомобиле. При бронировании туров на "Своё За городом" пользователи могут получить до 1 200 бонусов в приложении BelkaCar.
Ваш маршрут на ферму построен
По данным аналитиков платформы "Своё За городом", в этом сезоне специальные автомаршруты по российским сёлам и фермерским хозяйствам получили особую популярность. Этой весной лидером среди автотуристических направлений стал двухдневный маршрут по Краснодарскому краю протяжённостью 450 км. Путешественники планируют погрузиться в мир виноградарства, посетить знаковые исторические и культурные достопримечательности, а также заглянуть на фермерские хозяйства, чтобы попробовать и приобрести натуральные продукты от местных производителей.
Песчаные дюны Куршской косы и залежи балтийского янтаря также манят большое число туристов — трехдневный маршрут по Калининградской области стал вторым по популярности в рейтинге "Своё За городом". Путешественники пересекут всего 299 км, но посетят главные исторические достопримечательности, включая маяк и форты, передающие неповторимую морскую атмосферу, и познакомятся с обширным разнообразием флоры и фауны Балтики.
В топ-3 популярных автомаршрутов вошел и тур по Ленинградской области, обещающий полное погружение в эпоху древнерусских княжеств. Маршрут включает посещение Старой Ладоги, Великого Новгорода и других старинных городов, где сохранились традиции древнерусской деревни, которые оживают среди деревянных изб и старинных крепостей, погружая в атмосферу быта прошлых веков. Особый шарм туру придает посещение оленьей фермы, где туристов ждет знакомство с грациозными животными и фермерскими традициями, захватывающее сафари на мини-вездеходе по живописным полям и дегустация натуральных фермерских продуктов.
Сельский туризм — драйвер развития территорий
"В последние годы авто-туры по России становятся все более популярными, отдельное место занимают сельские маршруты. Тренд обусловлен несколькими факторами, включая растущий интерес к поездкам за город и фермерству, предпочтение путешествовать всей семьей на личном транспорте и располагать большей свободой передвижения и возможностью выбирать локации на любой вкус. Такие поездки еще более привлекательными делает и развитие инфраструктуры сельского туризма. Мы активно поддерживаем предпринимателей, которые развивают это направление, помогая им диверсифицировать бизнес и привлекать гостей", — отмечает заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.
В мае 2021 года Россельхозбанк запустил платформу "Своё За городом", цель которой — помочь развитию агротуризма. На площадке представлены различные туристические предложения — от мастер-классов до многодневных экскурсий и проживания на фермах. РСХБ работает напрямую с фермерами, которые могут бесплатно размещать информацию о своих хозяйствах и туристических предложениях, а туристы — находить и планировать поездки по стране.
Реклама. rshb.ru
2SDnjc1fuuX
АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.
ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.
В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends