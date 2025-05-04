Два квадроцикла попали в ливневку под Сызранью, один водитель погиб

В субботу, 3 мая, в Сызранском районе Самарской области в ДТП попали два квадроцикла. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:00 40-летний мужчина на квадроцикле BRP Can-Am Outlander MAX XT 650 двигался вдоль железнодорожных путей в направлении Сызрань. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал ливневку. Параллельно ему на квадроцикле CFMOTO Terralander 625ехал 48-летний мужчина. Он также не смог справиться с управлением и оказался в ливневке.
В результате водитель BRP скончался на месте до приезда "скорой", его 33-летнюю пассажирку госпитализировали. Также пострадал и водитель второго квадроцикла.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!