Два квадроцикла попали в ливневку под Сызранью, один водитель погиб

В субботу, 3 мая, в Сызранском районе Самарской области в ДТП попали два квадроцикла. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:00 40-летний мужчина на квадроцикле BRP Can-Am Outlander MAX XT 650 двигался вдоль железнодорожных путей в направлении Сызрань. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал ливневку. Параллельно ему на квадроцикле CFMOTO Terralander 625ехал 48-летний мужчина. Он также не смог справиться с управлением и оказался в ливневке.

В результате водитель BRP скончался на месте до приезда "скорой", его 33-летнюю пассажирку госпитализировали. Также пострадал и водитель второго квадроцикла.