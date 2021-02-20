Спасенная в Кинельском районе косуля проходит реабилитацию

Косуля сибирская, которую спасли инспекторы ГИБДД и департамента охоты и рыболовства Самарской области, осталась жива и проходит реабилитацию, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, 6 февраля на территории Кинельского района Самарской области была обнаружена раненая косуля. Для оказания помощи косуле были вызваны сотрудники ветеринарной службы.

У животного были повреждены ноги, из-за чего оно с трудом передвигалось по охотничьим угодьям.

Ветеринарами был поставлен диагноз: легкое сотрясение мозга, надлом основания правого рога, перелом сустава на задней ноге с разрывом связок, осколочный перелом пяточной кости, перелом головки плюсневой кости, трещина бедренной кости.

В настоящее время косуле была проведена операция в ветеринарной клинике, сустав собрали с помощью спиц. Также сделано обследование УЗИ, в результате чего установлено, что повреждений внутренних органов не зафиксировано. Теперь косуля проходит реабилитацию.