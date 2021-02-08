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Общество

В Кинельском районе спасли раненую косулю

КИНЕЛЬ. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 февраля, стало известно, что двумя днями ранее на территории Кинельского района Самарской области была обнаружена раненая косуля.

Фото: dor.samregion.ru

Инспекторы департамента охоты и рыболовства Самарской области совместно с инспекторами Гостехнадзора и ГИБДД в рамках проведения мероприятий контрольно-профилактической операции "Снегоход" нашли животное.

Для оказания помощи косуле были вызваны сотрудники ветеринарной службы. У животного оказались повреждены ноги, из-за чего оно с трудом передвигалось по охотничьим угодьям. Предварительно установлено, что  косуля повредила ноги о твердый снежный покров.

После оказания помощи косуле было принято решение доставить животное в зоопарк пос. Формальный Кинельского района для дальнейшего лечения и восстановления.

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