Самарские приставы будут искать должников с помощью камер "Безопасного города"

В Самарской области в 2022 г. будет усилена работа по поиску налоговых должников. Властями принято решение по организации доступа судебных приставов к системе "Безопасный город".

Для этого будет приобретена и внедрена система Netvision Finder. Она позволит определить место нахождения транспортных средств, принадлежащих должникам по налоговым платежам.

Эта мера вместе с использованием ранее приобретенных комплексов "Дорожный пристав" позволит сократить задолженность по имущественным налогам, поясняется в материалах к региональному бюджету на 2022 г. и на плановый период 2023-2024 гг.

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