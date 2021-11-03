Самарские приставы будут искать должников с помощью камер "Безопасного города"

В Самарской области в 2022 г. будет усилена работа по поиску налоговых должников. Властями принято решение по организации доступа судебных приставов к системе "Безопасный город".
Для этого будет приобретена и внедрена система Netvision Finder. Она позволит определить место нахождения транспортных средств, принадлежащих должникам по налоговым платежам.
Эта мера вместе с использованием ранее приобретенных комплексов "Дорожный пристав" позволит сократить задолженность по имущественным налогам, поясняется в материалах к региональному бюджету на 2022 г. и на плановый период 2023-2024 гг.
Фото - depositphotos.com.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !