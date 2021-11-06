Новогодняя иллюминация на самарских дорогах обойдется в 173 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который установит объекты архитектурно-художественного оформления на главных дорогах Самары: на Московском шоссе (от ул. Луначарского до Ракитовского шоссе), ул. Ново-Садовой (от пр. Кирова до ул. Полевой), ул. Демократической (от ул. Ново-Садовой до ул. Ташкентской).

Изделия для установки (светодиодные елки, снежинки, олени, фонари и другие изображения на новогоднюю тематику) должны состоять из каркаса, светящихся, электротехнических материалов и крепежа. Всего планируется установить более 2,5 тыс. элементов.

Начальная цена контракта составляет 173,4 млн рублей. Победитель торгов определится после 15 ноября и должен будет завершить работы до 15 декабря 2021 года.