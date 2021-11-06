Новогодняя иллюминация на самарских дорогах обойдется в 173 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который установит объекты архитектурно-художественного оформления на главных дорогах Самары: на Московском шоссе (от ул. Луначарского до Ракитовского шоссе), ул. Ново-Садовой (от пр. Кирова до ул. Полевой), ул. Демократической (от ул. Ново-Садовой до ул. Ташкентской).
Изделия для установки (светодиодные елки, снежинки, олени, фонари и другие изображения на новогоднюю тематику) должны состоять из каркаса, светящихся, электротехнических материалов и крепежа. Всего планируется установить более 2,5 тыс. элементов.
Начальная цена контракта составляет 173,4 млн рублей. Победитель торгов определится после 15 ноября и должен будет завершить работы до 15 декабря 2021 года.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !