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Общество

Стали известны условия работы спортивных объектов с 8 ноября

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 ноября, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова приняли решения по выходу региона из режима нерабочих дней.

С 8 ноября снимут ряд ограничений и установят особый режим работы спортивных объектов. По данным пресс-службы областного министерства спорта:

— с 8 ноября совершеннолетние граждане смогут посещать бассейны, фитнес-центры, спортивные клубы, спортивные залы при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов: QR-кода с портала госуслуг; сертификата профилактической прививки от COVID-19; сведений о перенесенном заболевании COVID-19; отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 (72 часа).

— с теми же условиями будут проводить спортивные мероприятия при заполняемости помещения не более чем на 50%.

— Кроме того, до конца ноября для несовершеннолетних отменят детско-юношеские соревнования, включая межрегиональные, всероссийские и международные.

— С 8 ноября решение о возобновлении тренировок для несовершеннолетних принимают оперативные штабы муниципальных образований.

Администрация Самары дополнительно сообщает, что с 8 ноября организации дополнительного образования и профессиональные образовательные организации, в том числе спортивные секцие продолжат работу дистанционно. Исключения составят индивидуальные занятия.

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