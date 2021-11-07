Стали известны условия работы спортивных объектов с 8 ноября

В субботу, 6 ноября, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова приняли решения по выходу региона из режима нерабочих дней.
С 8 ноября снимут ряд ограничений и установят особый режим работы спортивных объектов. По данным пресс-службы областного министерства спорта:
— с 8 ноября совершеннолетние граждане смогут посещать бассейны, фитнес-центры, спортивные клубы, спортивные залы при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов: QR-кода с портала госуслуг; сертификата профилактической прививки от COVID-19; сведений о перенесенном заболевании COVID-19; отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 (72 часа).
— с теми же условиями будут проводить спортивные мероприятия при заполняемости помещения не более чем на 50%.
— Кроме того, до конца ноября для несовершеннолетних отменят детско-юношеские соревнования, включая межрегиональные, всероссийские и международные.
— С 8 ноября решение о возобновлении тренировок для несовершеннолетних принимают оперативные штабы муниципальных образований.
Администрация Самары дополнительно сообщает, что с 8 ноября организации дополнительного образования и профессиональные образовательные организации, в том числе спортивные секцие продолжат работу дистанционно. Исключения составят индивидуальные занятия.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !