За 2021 год в Самарской области получили жилье 370 детей-сирот

В Самарской области удалось изменить ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот - в 2021 году на эти цели были выделены рекордные средства. Как сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры региона Олег Дубков, число сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, увеличилось до 680 человек, 370 из которых уже получили квартиры.
"В прошедшем году мы перестроили свою работу в организации надзорного сопровождения по вопросам защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - говорит Олег Дубков. - В первую очередь пересмотрели аналитические показатели, характеризующие состояние законности в сфере обеспечения детей-сирот жилыми помещениями".
В частности, по его словам, совместно с региональным правительством было принято решение по предоставлению муниципалитетам возможности начать процедуру закупки квартир уже в феврале.
В 2021 г. из регионального бюджета на обеспечение жильем детей-сирот было выделено 708,5 млн руб. для покупки 522 квартир. Еще 200 млн руб. предназначено для исполнения судебных решений по приобретению еще 158 квартир.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !