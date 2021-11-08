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Общество

За 2021 год в Самарской области получили жилье 370 детей-сирот

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области удалось изменить ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот - в 2021 году на эти цели были выделены рекордные средства. Как сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры региона Олег Дубков, число сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, увеличилось до 680 человек, 370 из которых уже получили квартиры.

"В прошедшем году мы перестроили свою работу в организации надзорного сопровождения по вопросам защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - говорит Олег Дубков. - В первую очередь пересмотрели аналитические показатели, характеризующие состояние законности в сфере обеспечения детей-сирот жилыми помещениями".

В частности, по его словам, совместно с региональным правительством было принято решение по предоставлению муниципалитетам возможности начать процедуру закупки квартир уже в феврале.

В 2021 г. из регионального бюджета на обеспечение жильем детей-сирот было выделено 708,5 млн руб. для покупки 522 квартир. Еще 200 млн руб. предназначено для исполнения судебных решений по приобретению еще 158 квартир.

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