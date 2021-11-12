16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура добивается переселения самарчанки из аварийного дома Детские спортивные школы и секции Самары частично начнут работу с 15 ноября В Новокуйбышевске с 15 ноября отменяется дистанционное обучение В Самарской области объявлено штормовое предупреждение Самарский цирк исключили из перечня объектов культурного наследия

Общество

Детские спортивные школы и секции Самары частично начнут работу с 15 ноября

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Детские спортивные школы и секции Самары частично возобновят свою работу с 15 ноября. Такое решение было принято на заседании городского оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в пятницу, 12 ноября, под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.

Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с предоставлением услуг в сфере физической культуры и спорта с 15 ноября могут проводить занятия с несовершеннолетними гражданами на открытом воздухе.

Также разрешено проводить индивидуальные занятия с несовершеннолетними на объектах спорта, крытых спортивных сооружениях и иных приспособленных для занятий физической культурой и спортом помещениях. В таком режиме работа продлится до особого распоряжения с учетом актуальной эпидемиологической обстановки в городе.

Кроме того, возобновится тренировочный процесс для спортсменов на этапе совершенствования спортивного и высшего спортивного мастерства, а также для несовершеннолетних членов спортивных сборных команд Самарской области и Российской Федерации.

Профессиональным образовательным организациям необходимо организовать учебный процесс в дистанционном формате. Исключения возможны для обучающихся на выпускных курсах и по профессиональным образовательным программам медицинского и фармацевтического образования.

Ученики 5-8 и 10 классов продолжают учиться удаленно. При проведении занятий с учащимися 1-4, 9 и 11 классов, а также в детских садах необходимо организовать неукоснительный входной температурный контроль учащихся, воспитанников и педагогических состава. В наличии должны быть средства для обеззараживания рук и устройства для обеззараживания воздуха.

Учреждения дополнительного образования продолжают свою работу в дистанционном режиме за исключением индивидуальных занятий с воспитанниками дошкольных образовательных организаций, учащимися 1-4, 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений без смешения коллективов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Артём Жуков 22 октября 2021 02:16 Судья Самарского облсуда едва не умер после рядовой операции в частной клинике

Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:09 Самарастат: за год средняя зарплата в регионе выросла на 9,6%

ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

Фото на сайте

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Исчезающая деревня Черёмушки

Исчезающая деревня Черёмушки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5