В Самаре на месяц сдвинули окончание работ на теплотрассе на ул. Ново-Вокзальной

В Самаре не месяц сдвинулись сроки работ по техническому перевооружению теплотрассы на ул. Ново-Вокзальной на участке от ул. Фадеева до Московского шоссе. Об этом сообщили в АО "Предприятие тепловых сетей".

Напомним, с 15 октября в Самаре должны были начаться работы по перевооружению указанной теплотрассы, окончить их планировалось до 31 октября. На этот период устанавливалось временное ограничение движения общественного транспорта (автобусные маршруты №№ 55, 96, 205, 272, 295).

Как пояснили в АО "Предприятие тепловых сетей", график начала работ был изначально сдвинут. В связи с этим перевооружение будет завершено позже.

"Срок завершения работ на участке — до 30 ноября. Приносим жителям извинения за доставленные временные неудобства", — сообщили в компании.