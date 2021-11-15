В Самаре на месяц сдвинули окончание работ на теплотрассе на ул. Ново-Вокзальной

В Самаре не месяц сдвинулись сроки работ по техническому перевооружению теплотрассы на ул. Ново-Вокзальной на участке от ул. Фадеева до Московского шоссе. Об этом сообщили в АО "Предприятие тепловых сетей".
Напомним, с 15 октября в Самаре должны были начаться работы по перевооружению указанной теплотрассы, окончить их планировалось до 31 октября. На этот период устанавливалось временное ограничение движения общественного транспорта (автобусные маршруты №№ 55, 96, 205, 272, 295).
Как пояснили в АО "Предприятие тепловых сетей", график начала работ был изначально сдвинут. В связи с этим перевооружение будет завершено позже.
"Срок завершения работ на участке — до 30 ноября. Приносим жителям извинения за доставленные временные неудобства", — сообщили в компании.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !