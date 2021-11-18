Портал "Волга Ньюс" на втором месте в рейтинге цитируемости "Медиалогии"

Информационный портал Волга Ньюс занял второе место в топ-20 самых цитируемых СМИ Самарской области за третий квартал 2021 г. по версии "Медиалогии".

На первом месте находится портал 63.ru, на третьем — газета "Комсомольская правда — Самара".

Портал "Волга Ньюс" — одно из ведущих новостных СМИ региона. Информационные поводы, выявленные редакцией, регулярно попадают в федеральные медиа. Помимо работы с новостной повесткой портал выпускает спецпроекты, среди которых "АПК и пищепром", "ТЭК и Химия", а также "Итоги года. Самарская область".

Сейчас активно ведется работа над проектом "Итоги года" (2021). В нем своим видением происходящего во втором пандемийном году поделятся региональные и федеральные эксперты.