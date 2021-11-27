В Самарской области ожидаются мокрый снег, дождь и гололед

В ближайшие сутки под влиянием гребня антициклона в Самарской области осадков не ожидается. В воскресенье на Среднюю Волгу распространится очередная порция теплого влажного воздуха из Атлантики. Пройдут небольшие и умеренные осадки в смешанной фазе (снег, мокрый снег, дождь). Значения температуры воздуха близкие к нулю будут способствовать образованию гололеда и на отдельных участках дорог гололедицы, сообщает Приволжское УГМС.

В субботу днем, 27 ноября, переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Местами гололедица.

В воскресенье, 28 ноября, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Местами до -10ºС. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха +3...-2 °C. Местами гололедица.

В понедельник, 29 ноября, ночью облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -0...-5 °C. Местами гололедица. Днем облачно. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха +3...-2 °C. Местами гололедица.