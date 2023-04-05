В СамГУПС идет распределение выпускников 2023 года

В Самарском государственном университете путей сообщения во вторник, 4 апреля, началось распределение выпускников университета по местам будущего трудоустройства. В этом году предприятия транспортной отрасли страны пополнят около 700 молодых специалистов, подготовленных в университете по программам высшего образования, в том числе около 250 целевиков.
Традиционная для отраслевого вуза процедура распределения в этом году получила свое дальнейшее развитие, связанное с тесным взаимодействием университета с пулом работодателей, представляющим компанию ОАО "РЖД", а также ряд крупных промышленных и транспортных предприятий Самарской области.
Как пояснили в вузе, в очном формате в распределении с 4 по 6 апреля участвуют работодатели от более 200 транспортных предприятий из самых разных уголков страны. По видеоконференцсвязи к распределению в СамГУПС подключились представители Крымской железной дороги, которые также заинтересованы в квалифицированных специалистах транспорта из Самары.
Как рассказал ректор СамГУПС Максим Гаранин, география трудоустройства будущих специалистов транспорта в этом году существенно расширилась, охватив отраслевые предприятия сети железных дорог от Калининграда до Сахалина.
"Впервые в этом году мы выстроили процедуру распределения таким образом, чтобы было удобно нашим партнерам - распределение проходило не по факультетам, а по отраслевым региональным дирекциям ОАО "РЖД" с учетом специализации их предприятий", - пояснил Максим Гаранин.
Так, например, в первый день в комиссиях по распределению выпускников принимали участие представители дирекций инфраструктуры, по энергообеспечению и связи, а распределялись к местам трудоустройства выпускники специальностей "электроснабжение железных дорог", "автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте" и "телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта".
Затем региональные дирекции производственного блока (тяги и ремонта подвижного состава) могли подобрать потенциальных работников по направлениям деятельности - эксплуатации и ремонта.
При распределении учитывалось прохождение производственной практики, средний балл обучения, дополнительные навыки и компетенции по рабочим профессиям.
Выпускники 2023 года смогли максимально удовлетворить потребности работодателей в квалифицированных специалистах, востребованных на самых ответственных участках железных дорог сети, в том числе Куйбышевской, Горьковской, Приволжской, Южно-Уральской, Юго-Восточной, Северной и Московской.
О востребованности выпускников СамГУПС на распределении говорили и сами работодатели, уверенные в будущих инженерных кадрах.
Так, например, ведущий специалист железнодорожной дистанции сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) Московской дирекции инфраструктуры Элеонора Сибатулина заинтересована в выпускниках СамГУПС специальности "автоматика и телемеханика".
Уже летом они должны приступить к работе на самом ответственном направлении Московской железной дороги - Московском центральном диаметре (МЦД-4), который свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.
"В дистанции вводится новое штатное расписание, увеличивается количество работников, и выпускники СамГУПС будут задействованы на обслуживании участков МЦД-4. Мы видим, что выпускники хорошо подготовлены, обладают теоретическими знаниями и практическими навыками, поэтому будем успешно работать вместе", - сказала Элеонора Сибатулина.
Ждут выпускников СамГУПС на предприятиях Самарской области - АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара", МП "Самарский метрополитен им. А. А. Росовского" и ряде других.
Так, например, инженер по организации труда службы сигнализации и связи "Самарского метрополитена" Ольга Гурьянова заинтересована в специалистах автоматики, телемеханики и связи. "Сегодня нам нужны электромонтеры сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), электромеханики, способные обслуживать современные средства централизации и связи. Выпускникам университета предстоит работать, в том числе, на обслуживании новых станций метро в Самаре", - пояснила Ольга Гурьянова.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет особой внимание вопросам транспортной доступности жителей региона, развития городской транспортной инфраструктуры, строительства новых станций метро. Так, в областной столице уже полным ходом идут строительные работы на станции метро "Театральная", которая свяжет удаленные районы города с историческим центром, повысит уровень транспортной доступности для гостей и жителей Самары. Появление новой станции сократит интервал движения поездов подземки. Кроме того, запуск новой станции позволит увеличить пассажиропоток на 30%.
Выпускница СамГУПС специальности "Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте" Александра Бирюкова уже в скором времени приступит к работе в самарском метрополитене. Девушка гордится своими знаниями, компетенциями и практическими навыками, полученными в вузе, и настроена на работу в метро по своей специальности. "Планирую начинать с рядовой должности, пройти все ступени карьерного роста и стать настоящим профессионалом в своем деле", - говорит она.
Выпускника электротехнического факультета СамГУПС Романа Прилипкина устраивают перспективы трудоустройства в компании ОАО "РЖД". Уже летом ему предстоит работать в Куйбышевской дирекции инфраструктуры на должности электромеханика Самарской дистанции СЦБ. С получением диплома открываются новые перспективы, уверен Роман, так как знания, полученные в университете, помогут быстро освоиться на рабочем месте, проявить себя и добиться хороших производственных результатов.
"Я проходил производственную практику в дистанции СЦБ, буду работать в Самаре - у меня здесь сложились тесные социальные связи и, самое главное, в дистанции хороший трудовой коллектив, есть опытные наставники", - говорит Роман Прилипкин.
Как отметил ректор СамГУПС Максим Гаранин, по каждому выпускнику университета от работодателей будет поступать развивающая обратная связь, чтобы в процессе подготовки будущих специалистов транспорта выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывающую новые компетенции будущей профессии. Это поможет университету держать марку отраслевого высшего учебного заведения, готовящего квалифицированные кадры для экономики самарского региона и страны.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.