В СамГУПС идет распределение выпускников 2023 года

В Самарском государственном университете путей сообщения во вторник, 4 апреля, началось распределение выпускников университета по местам будущего трудоустройства. В этом году предприятия транспортной отрасли страны пополнят около 700 молодых специалистов, подготовленных в университете по программам высшего образования, в том числе около 250 целевиков.

Традиционная для отраслевого вуза процедура распределения в этом году получила свое дальнейшее развитие, связанное с тесным взаимодействием университета с пулом работодателей, представляющим компанию ОАО "РЖД", а также ряд крупных промышленных и транспортных предприятий Самарской области.

Как пояснили в вузе, в очном формате в распределении с 4 по 6 апреля участвуют работодатели от более 200 транспортных предприятий из самых разных уголков страны. По видеоконференцсвязи к распределению в СамГУПС подключились представители Крымской железной дороги, которые также заинтересованы в квалифицированных специалистах транспорта из Самары.

Как рассказал ректор СамГУПС Максим Гаранин, география трудоустройства будущих специалистов транспорта в этом году существенно расширилась, охватив отраслевые предприятия сети железных дорог от Калининграда до Сахалина.

"Впервые в этом году мы выстроили процедуру распределения таким образом, чтобы было удобно нашим партнерам - распределение проходило не по факультетам, а по отраслевым региональным дирекциям ОАО "РЖД" с учетом специализации их предприятий", - пояснил Максим Гаранин.

Так, например, в первый день в комиссиях по распределению выпускников принимали участие представители дирекций инфраструктуры, по энергообеспечению и связи, а распределялись к местам трудоустройства выпускники специальностей "электроснабжение железных дорог", "автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте" и "телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта".

Затем региональные дирекции производственного блока (тяги и ремонта подвижного состава) могли подобрать потенциальных работников по направлениям деятельности - эксплуатации и ремонта.

При распределении учитывалось прохождение производственной практики, средний балл обучения, дополнительные навыки и компетенции по рабочим профессиям.

Выпускники 2023 года смогли максимально удовлетворить потребности работодателей в квалифицированных специалистах, востребованных на самых ответственных участках железных дорог сети, в том числе Куйбышевской, Горьковской, Приволжской, Южно-Уральской, Юго-Восточной, Северной и Московской.

О востребованности выпускников СамГУПС на распределении говорили и сами работодатели, уверенные в будущих инженерных кадрах.

Так, например, ведущий специалист железнодорожной дистанции сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) Московской дирекции инфраструктуры Элеонора Сибатулина заинтересована в выпускниках СамГУПС специальности "автоматика и телемеханика".

Уже летом они должны приступить к работе на самом ответственном направлении Московской железной дороги - Московском центральном диаметре (МЦД-4), который свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

"В дистанции вводится новое штатное расписание, увеличивается количество работников, и выпускники СамГУПС будут задействованы на обслуживании участков МЦД-4. Мы видим, что выпускники хорошо подготовлены, обладают теоретическими знаниями и практическими навыками, поэтому будем успешно работать вместе", - сказала Элеонора Сибатулина.

Ждут выпускников СамГУПС на предприятиях Самарской области - АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара", МП "Самарский метрополитен им. А. А. Росовского" и ряде других.

Так, например, инженер по организации труда службы сигнализации и связи "Самарского метрополитена" Ольга Гурьянова заинтересована в специалистах автоматики, телемеханики и связи. "Сегодня нам нужны электромонтеры сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), электромеханики, способные обслуживать современные средства централизации и связи. Выпускникам университета предстоит работать, в том числе, на обслуживании новых станций метро в Самаре", - пояснила Ольга Гурьянова.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет особой внимание вопросам транспортной доступности жителей региона, развития городской транспортной инфраструктуры, строительства новых станций метро. Так, в областной столице уже полным ходом идут строительные работы на станции метро "Театральная", которая свяжет удаленные районы города с историческим центром, повысит уровень транспортной доступности для гостей и жителей Самары. Появление новой станции сократит интервал движения поездов подземки. Кроме того, запуск новой станции позволит увеличить пассажиропоток на 30%.

Выпускница СамГУПС специальности "Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте" Александра Бирюкова уже в скором времени приступит к работе в самарском метрополитене. Девушка гордится своими знаниями, компетенциями и практическими навыками, полученными в вузе, и настроена на работу в метро по своей специальности. "Планирую начинать с рядовой должности, пройти все ступени карьерного роста и стать настоящим профессионалом в своем деле", - говорит она.

Выпускника электротехнического факультета СамГУПС Романа Прилипкина устраивают перспективы трудоустройства в компании ОАО "РЖД". Уже летом ему предстоит работать в Куйбышевской дирекции инфраструктуры на должности электромеханика Самарской дистанции СЦБ. С получением диплома открываются новые перспективы, уверен Роман, так как знания, полученные в университете, помогут быстро освоиться на рабочем месте, проявить себя и добиться хороших производственных результатов.

"Я проходил производственную практику в дистанции СЦБ, буду работать в Самаре - у меня здесь сложились тесные социальные связи и, самое главное, в дистанции хороший трудовой коллектив, есть опытные наставники", - говорит Роман Прилипкин.

Как отметил ректор СамГУПС Максим Гаранин, по каждому выпускнику университета от работодателей будет поступать развивающая обратная связь, чтобы в процессе подготовки будущих специалистов транспорта выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывающую новые компетенции будущей профессии. Это поможет университету держать марку отраслевого высшего учебного заведения, готовящего квалифицированные кадры для экономики самарского региона и страны.