Ветерана летчика-чернобыльца принуждают вернуть государству 25 млн рублей

С бывшего командира летного отряда Куйбышевского авиационного завода Анатолия Шульпина требуют 25 млн рублей. Такая сумма "набежала" с 90-х годов, когда участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС государством были установлены различные меры социальной поддержки. Теперь же государственные органы решили, что всем этим ликвидаторы пользовались почти три десятка лет незаконно.

О том, что его "поставили на счётчик" сообщил в редакцию "Волга Ньюс" сам Анатолий Шульпин, гражданский суд по его делу состоялся в Промышленном районом суде Самары в понедельник, 30 октября. В январе прошлого года, тот же суд вынес обвинительный приговор в отношении ликвидатора, назначив ему два года лишения свободы условно.

Ранее этот же Промышленный суд дважды оправдывал летчика — судебная тяжба длится почти пять лет. Первый оправдательный приговор вынесли еще в 2019 г., но сторона обвинения не пожелала смириться с поражением. Летом 2020 г. при повторном разборе дела пенсионера снова оправдали. Несмотря на это, через полгода дело вернули "на дорасследование", и с третьего захода ликвидатора удалось осудить.

Защита связывает такое упорство обвинителей с тем, что оправдательный приговор в отношении Анатолия Шульпина создал бы прецедент для оправдания сотен его коллег — летчиков, штурманов, бортинженеров и авиатехников — бывших сотрудников оборонных предприятий Куйбышева, массово обвиняемых в мошенничестве при получении статуса ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

По словам самого летчика, такие "успехи обвинения" вызывают у него массу сомнений: например, в сентябре прошлого года Шестой кассационный суд оставил приговор без изменений, но сам Шульпин уверен, что по имеющимся у него данным в суд дело даже не запрашивали.

"Более того, мистическим образом из дела исчез ключевой для оправдания документ — справка из министерства обороны Украины. Вместо оригинала вдруг стала фигурировать цветная копия документа", — возмущается летчик. Справка подтверждала его нахождение в зоне отчуждения на наземном транспорте — в качестве сопровождающего сверхсекретного груза. Получить ее удалось еще в 2019 году и запросить дубликат уже невозможно.

Кроме того, ранее суд учитывал, что объем работ при ликвидации последствий аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС в 1986 г. не зависит от того, летали летчики над зараженной территорией или ходили по ней ногами, а значит, дело Анатолия Шульпина может вдохновить его коллег на предъявление новых доказательств своей невиновности.

"И вдруг меня начинают обвинять, что я вообще не имел права сидеть за штурвалом, не принимают к рассмотрению документы, заверенные нотариусом, приглашают в суд в качестве переводчика учительницу с Донбасса, не имеющую статуса переводчика, и так можно перечислить массу ляпов", — рассказывает летчик. По его словам, он все же не намерен сдаваться и будет отстаивать свои права.

Напомним, уголовные дела летчиков-чернобыльцев начали массово возбуждаться в 2015 г. по ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении социальных выплат"). По информации, полученной в общественной организации чернобыльцев, в орбиту уголовного преследования попали порядка 150 авиаторов, более 50 человек приговорили к трем-четырем годам заключения (позже сроки заменили на условные). Учитывая преклонный возраст и проблемы со здоровьем, не все обвиняемые пережили судебные дрязги — двое чернобыльцев скончались во время процессов, четверо — получив на руки обвинительный приговор.

Сам Анатолий Шульпин долгое время возглавляет самарскую городскую общественную организацию инвалидов "Память Чернобыля", на его личные средства в парке им. Гагарина установлен монумент-памятник, посвященный подвигу ликвидаторов. В 2016 г. в Самаре издали книгу памяти, где упоминается имя летчика и факт его участия в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Тем не менее сейчас 70-летнего пенсионера, так же как и других его коллег, могут заставить возмещать государству нанесенный "ущерб", выражающийся в шестизначных цифрах — в счет полученных за много лет "чернобыльских" выплат. Особенно Анатолия Шульпина возмущает тот факт, что в сумму, которую требуют к возврату, вошла его трудовая пенсия, выплаты на детей по потере матери, льготы на жилье, пенсия по инвалидности и другие.

"Мое здоровье ухудшается с каждым днем — дают о себе знать две операции в онкоцентре, перенесенный инфаркт и многие другие заболевания, все это отражено в судебном деле. Только желание доказать правду и справедливость и придает силы, чтобы продолжить мое существование, — говорит Анатолий Шульпин. — Все мы, осужденные летчики, продолжаем бороться за свои честные имена".