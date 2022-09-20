Кассационный суд не стал менять приговор летчику-ликвидатору чернобыльской аварии

Во вторник, 20 сентября, Шестой кассационный суд оставил без изменений приговор Промышленного райсуда Самары, выесенный бывшему командиру летного отряда Куйбышевского авиационного завода Анатолию Шульпину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Промышленный районный суд Самары квалифицировал действия Шульпина по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат в особо крупном размере.

Обвинение сводится к тому, что Шульпин, входивший в 1986 г. в состав летного отряда Куйбышевского авиационного завода, именуемого в настоящее время ОАО "Авиакор - авиационный завод", был осведомлен о соцподдержке участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Будучи уже на пенсии по выслуге лет, не позднее 19 февраля 1997 г. он якобы решил незаконно получить пособие, денежные компенсации и другие социальные выплаты. С тех пор Шульпин за много лет получил немалую сумму, чем причинил федеральному бюджету ущерб в особо крупном размере.

Уголовные дела летчиков-чернобыльцев начали массово возбуждать в 2015 г. по ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении социальных выплат"). По информации, полученной в общественной организации чернобыльцев, в орбиту уголовного преследования попали порядка 150 авиаторов, более 50 человек приговорены к трем-четырем годам заключения (позже сроки заменили на условные). Учитывая преклонный возраст и проблемы со здоровьем, не все обвиняемые пережили судебные дрязги - двое чернобыльцев скончались во время процессов, четверо - получив на руки обвинительный приговор.

Ранее тот же Промышленный суд дважды оправдывал летчика - судебная тяжба длится почти пять лет. Первый оправдательный приговор вынесли еще в 2019 г., но сторона обвинения не пожелала смириться с поражением. Летом 2020 г. при повторном разборе дела пенсионера снова оправдали. Несмотря на это, через полгода дело вернули "на дорасследование", и с третьего захода ликвидатора удалось осудить.

Защита связывает такое упорство обвинителей с тем, что оправдательный приговор в отношении Анатолия Шульпина создал бы прецедент, содержа в себе "механизм" оправдания сотен его коллег - летчиков, штурманов, бортинженеров и авиатехников - бывших сотрудников оборонных предприятий Куйбышева, массово обвиняемых в мошенничестве при получении статуса ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

За время многолетних разбирательств Анатолию Шульпину удалось получить из министерства обороны Украины документы, подтверждающие его нахождение в зоне отчуждения на наземном транспорте - в качестве сопровождающего сверхсекретного груза.

Кроме того, суд на тот момент учел, что объем работ при ликвидации последствий аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС в 1986 г. не зависит от того, летали летчики над зараженной территорией или ходили по ней ногами, а значит, дело Анатолия Шульпина может вдохновить его коллег на предъявление новых доказательств своей невиновности.

Сам Анатолий Шульпин долгое время возглавляет самарскую городскую общественную организацию инвалидов "Память Чернобыля", на его личные средства в парке им. Гагарина установлен монумент-памятник, посвященный подвигу ликвидаторов. В 2016 г. в Самаре издали книгу памяти, где упоминается имя летчика и факт его участия в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Тем не менее сейчас 70-летнего пенсионера, так же как и других его коллег, суд может заставить возмещать государству нанесенный "ущерб", выражающийся в шестизначных цифрах - в счет полученных за много лет "чернобыльских" выплат.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в кассационном суде, жалобы осужденного и его адвоката оставили без удовлетворения, а приговор и апелляционное определение - без изменений.