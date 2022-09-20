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Суды Происшествия

Кассационный суд не стал менять приговор летчику-ликвидатору чернобыльской аварии

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 сентября, Шестой кассационный суд оставил без изменений приговор Промышленного райсуда Самары, выесенный бывшему командиру летного отряда Куйбышевского авиационного завода Анатолию Шульпину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Промышленный районный суд Самары квалифицировал действия Шульпина по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат в особо крупном размере.

Обвинение сводится к тому, что Шульпин, входивший в 1986 г. в состав летного отряда Куйбышевского авиационного завода, именуемого в настоящее время ОАО "Авиакор - авиационный завод", был осведомлен о соцподдержке участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Будучи уже на пенсии по выслуге лет, не позднее 19 февраля 1997 г. он якобы решил незаконно получить пособие, денежные компенсации и другие социальные выплаты. С тех пор Шульпин за много лет получил немалую сумму, чем причинил федеральному бюджету ущерб в особо крупном размере.

Уголовные дела летчиков-чернобыльцев начали массово возбуждать в 2015 г. по ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении социальных выплат"). По информации, полученной в общественной организации чернобыльцев, в орбиту уголовного преследования попали порядка 150 авиаторов, более 50 человек приговорены к трем-четырем годам заключения (позже сроки заменили на условные). Учитывая преклонный возраст и проблемы со здоровьем, не все обвиняемые пережили судебные дрязги - двое чернобыльцев скончались во время процессов, четверо - получив на руки обвинительный приговор.

Ранее тот же Промышленный суд дважды оправдывал летчика - судебная тяжба длится почти пять лет. Первый оправдательный приговор вынесли еще в 2019 г., но сторона обвинения не пожелала смириться с поражением. Летом 2020 г. при повторном разборе дела пенсионера снова оправдали. Несмотря на это, через полгода дело вернули "на дорасследование", и с третьего захода ликвидатора удалось осудить.

Защита связывает такое упорство обвинителей с тем, что оправдательный приговор в отношении Анатолия Шульпина создал бы прецедент, содержа в себе "механизм" оправдания сотен его коллег - летчиков, штурманов, бортинженеров и авиатехников - бывших сотрудников оборонных предприятий Куйбышева, массово обвиняемых в мошенничестве при получении статуса ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

За время многолетних разбирательств Анатолию Шульпину удалось получить из министерства обороны Украины документы, подтверждающие его нахождение в зоне отчуждения на наземном транспорте - в качестве сопровождающего сверхсекретного груза.

Кроме того, суд на тот момент учел, что объем работ при ликвидации последствий аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС в 1986 г. не зависит от того, летали летчики над зараженной территорией или ходили по ней ногами, а значит, дело Анатолия Шульпина может вдохновить его коллег на предъявление новых доказательств своей невиновности.

Сам Анатолий Шульпин долгое время возглавляет самарскую городскую общественную организацию инвалидов "Память Чернобыля", на его личные средства в парке им. Гагарина установлен монумент-памятник, посвященный подвигу ликвидаторов. В 2016 г. в Самаре издали книгу памяти, где упоминается имя летчика и факт его участия в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Тем не менее сейчас 70-летнего пенсионера, так же как и других его коллег, суд может заставить возмещать государству нанесенный "ущерб", выражающийся в шестизначных цифрах - в счет полученных за много лет "чернобыльских" выплат.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в кассационном суде, жалобы осужденного и его адвоката оставили без удовлетворения, а приговор и апелляционное определение - без изменений.

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